وأضاف الباحث والخبير فى العلاقات الدولية، أن السبب الثاني، هو انطلاق التحالف لموقف شرعي، فعندما يكون هناك رئيس شرعى مُنتخب يطلب دعم من الخارج، لابد من التدخل، فالتحالف على أرضية ثابتة.
وتابع سمير، أن السبب الثالث، هو السمو السياسي، فدول التحالف تتعاون دون النظر إلى من يُقدم أشياء أكثر.
كانت هذه تفاصيل خبر باحث سياسي يكشف عن أسباب تشكيل التحالف العربى فى 7 ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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