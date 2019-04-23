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باحث سياسي يكشف عن أسباب تشكيل التحالف العربى فى 7 ساعات

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قال الدكتور أيمن سمير، الباحث والخبير فى العلاقات الدولية، خلال برنامج خط أحمر المُذاع على فضائية الغد المشرق، إنه يرجح استمرار التحالف العربى بقوته التى بدأ بها للوقوف بجانب الدولة اليمنية، لـ 3 أسباب رئيسية، أهمهم "السبب الأخلاقى"، فعندما يكون أحد جيرانك فى خطر ويستجير بك؛ لابد من التدخل لإنقاذه، فالتحالف تشكل فى 7 ساعات.

وأضاف الباحث والخبير فى العلاقات الدولية، أن السبب الثاني، هو انطلاق التحالف لموقف شرعي، فعندما يكون هناك رئيس شرعى مُنتخب يطلب دعم من الخارج، لابد من التدخل، فالتحالف على أرضية ثابتة.

وتابع سمير، أن السبب الثالث، هو السمو السياسي، فدول التحالف تتعاون دون النظر إلى من يُقدم أشياء أكثر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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