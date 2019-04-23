باحث سياسي يكشف عن أسباب تشكيل التحالف العربى فى 7 ساعات

قال الدكتور أيمن سمير، الباحث والخبير فى العلاقات الدولية، خلال برنامج خط أحمر المُذاع على فضائية الغد المشرق، إنه يرجح استمرار التحالف العربى بقوته التى بدأ بها للوقوف بجانب الدولة اليمنية، لـ 3 أسباب رئيسية، أهمهم "السبب الأخلاقى"، فعندما يكون أحد جيرانك فى خطر ويستجير بك؛ لابد من التدخل لإنقاذه، فالتحالف تشكل فى 7 ساعات.

وأضاف الباحث والخبير فى العلاقات الدولية، أن السبب الثاني، هو انطلاق التحالف لموقف شرعي، فعندما يكون هناك رئيس شرعى مُنتخب يطلب دعم من الخارج، لابد من التدخل، فالتحالف على أرضية ثابتة.

وتابع سمير، أن السبب الثالث، هو السمو السياسي، فدول التحالف تتعاون دون النظر إلى من يُقدم أشياء أكثر.