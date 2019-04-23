مدير «مسام»: ما ذكرته «هيومن» يعد صحيحاً والإصابات باليمن أكبر

أكد أسامة القصيبي المدير العام للمشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)، أن «المشكلة في اليمن ليست الألغام الفردية فقط بل ألغام الآليات التي عدلت لتصبح ألغام أفراد. للأسف وجدناها في كل محل مأهول بالسكان الذين لا يستطيعون استخدام الطرق للوصول إلى قراهم، كما أوقفت الألغام وصول المساعدات الإنسانية».

وقال في تصريح نشرته صحيفة ـ«الشرق الأوسط» الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" - أن الميليشيات الحوثية تزرع الألغام في الطرق الرئيسية والفرعية، والبساتين وداخل المنازل، وفي مدارس الأطفال.

وأضاف تعليقاً على تقرير المنظمة الحقوقية الدولية: «من خلال عملنا في نزع الألغام، فإن ما ذكرته منظمة (هيومن رايتس ووتش) يعد صحيحاً، بل إن أرقام الإصابات أكبر، لكن الكثير منها لم يسجَّل بعد رسمياً».

ولفت القصيبي إلى أن الميليشيات الحوثية مستمرة في زرع الألغام حتى في الطرق التي يتم تنظيفها من قبل مشروع «مسام». وقال: «فتحنا العديد من الطرق كانت مغلقة منذ سنوات بسبب الألغام، وللأسف هناك محاولات جديدة لإعادة زرعها بالألغام، منها طريق قمنا بتنظيفه وبعد ثلاثة أيام تمت زراعته مرة أخرى بألغام حديثة».

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وحسب مدير المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن فإن الميليشيات زرعت كميات كبيرة من الألغام في الساحل الغربي والحديدة، وحتى الشواطئ غير المأهولة، على حد تعبيره.

وتشير بيانات مشروع «مسام» إلى نزع أكثر من 61398 لغماً وذخيرة زُرعت في أوقات سابقة من قِبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، وذلك حتى 18 أبريل (نيسان) الجاري، مشيرةً إلى أن من بين هذه الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي، 8621 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة تم نزعها خلال هذا الشهر.

ويتحدث تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن تسبب الألغام الأرضية والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع، في منع المنظمات الإنسانية من الوصول إلى السكان المحتاجين، والوصول إلى المزارع وآبار المياه. كما ألحقت الألغام الأذى بالمدنيين الذين يحاولون العودة إلى ديارهم.