إدارة مهرجان الوفاء بحضرموت تعلن أسماء الفائزين بالمسابقات

أعلنت إدارة مهرجان الوفاء " ذاكرة الخلود " عن إنتهاء تقييم المشاركات التي قدمت في مسابقة الصور التوثيقية والتعبيرية التي بدأت بتاريخ 1 مارس ومسابقة الرسم التشكيلي التي بدأ الاعلان عنها في بتاريخ 21 فبراير ، وانتهى استلام مشاركات المسابقتان بتاريخ 10 إبريل من هذا الشهر .
وتكونت لجنة تحكيم مسابقة الصور التوثيقية والتعبيرية برئاسة وعضوية كلاً من :
1- د.دعاء سالم باوزير - رئيساً / رئيس قسم الصحافة والإعلام بجامعة حضرموت .
2- أ.صالح الفردي - عضواً / مدير إدارة الإعلام بمكتب التربية بساحل حضرموت .
3- أ.خالد مدرك - عضواً / رئيس مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة وباحث في علوم الإعلام والاتصال .
4- أ.رشيد بن شبراق - عضواً / رئيس فريق حضرموت للتصوير الضوئي ومندوب اتحاد المصورين العرب بحضرموت .
5- المصور الشاب علاء عسكول - عضواً / فائز بالعديد من الجوائز والمسابقات المحلية والدولية في التصوير الفوتوغرافي .
وتكونت لجنة مسابقة الرسم التشكيلي برئاسة و عضوية كلاً من :
1- سالم أحمد وبران - رئيساً / القائم بأعمال رئيس قسم التربية الفنية بكلية البنات جامعة حضرموت .
2- المهندس والفنان التشكيلي هشام عبدالرحمن بن يحيى / نائبا ومنسقاً للمسابقة .
3- الفنان التشكيلي محمد كليب أحمد / عضواً .
4- د. محمد حسين بن الشيخ أبوبكر / عضواً .
5- الفنان التشكيلي أكرم باقحيزل / عضواً .
حيث قامت لجنة استلام مشاركات مسابقة الصور التوثيقية والتعبيرية بفرز الأعمال التي قدمت للمشاركة وقدرت بـ 206 مشاركة ، ليتم بعد ذلك التقييم من قبل لجنة تحكيم مسابقة الصور يوم الأحد الماضي وإعلان الصور الفائزة بالمسابقة ، فيما قامت لجنة استلام مشاركات مسابقة الرسم التشكيلي بفرز الاعمال التي قدمت وقدرت بـ 152 مشاركة ، ليتم بعد ذلك ايضا التقييم من قبل لجنة تحكيم الرسم التشكيلي اليوم الاثنين وإعلان اللوحات الفائزة بالمسابقة ، واغلاق التقييم بمحضر رسمي بتوقيع اعضاء لجان التحكيم للمسابقتان مع ارفاق اللوحات والصور الفائزة ، بالاضافة إلى مشاركات طلاب المدارس على مستوى ثلاث مديريات المكلا - غيل باوزير - الشحر ، وإدخال مشاركاتهم ضمن تقييم المشاركات بشكل لعام .
وحصل كلاً من الأسماء التالية المراكز الخمسة الفائزة في مسابقة الصور التوثيقية والتعبيرية :
1- المركز الأول : خالد عبده أحمد بامطرف - الجائزة ( 200.000 ر.ي ) .
2- المركز الثاني : سمية أحمد محمد عبدون - الجائزة ( 150.000 ر.ي ) .
3- المركز الثالث : نورا فؤاد باعويضان - الجائزة ( 100.000 ر.ي ) .
4- المركز الرابع : أحمد عباس باعباد - الجائزة ( 75.000 ر.ي ) .
5- المركز الخامس : زينب خالد الصيعري - الجائزة 50.000 ر.ي ) .
وحصل كلاً من الأسماء التالية المراكز الخمسة الفائزة في مسابقة الرسم التشكيلي :
1- المركز الأول : خالد عبيد عبداللاه باوزير - الجائزة ( 500.000 ر.ي ) .
2- المركز الثاني : حسين سالمين الهندوان - الجائزة ( 300.000 ر.ي ) .
3- المركز الثالث : عبدالرحمن عيظة الجابري - الجائزة ( 200.000 ر.ي ) .
4- المركز الرابع : عمر صالح بن زيلع - الجائزة ( 100.000 ر.ي ) .
5- المركز الخامس : سمر محمد باعبيد - الجائزة 50.000 ر.ي ) .
وأكدت إدارة المهرجان بأنه سيتم تكريم الفائزين في الحفل الختامي للمهرجان والذي سيصادف يوم السبت بتاريخ 27 إبريل بساحة شهداء حضرموت و النُصب التذكاري بفوه - المنصة ، وتبارك إدارة المهرجان للفائزين بالمسابقات وتتمنى حظاً موفقا لمن لم يحالفهم الحظ ، و أشارت أن جزء كبير من المشاركات التي قدمت ستعرض في المعارض على ساحة المهرجان .
الجدير بالذكر أن فعاليات مهرجان الوفاء ستبدأ يوم الخميس بتاريخ 25 إبريل في الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة التاسعة مساءً على مدى 3 أيام متتالية .
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة مهرجان الوفاء بحضرموت تعلن أسماء الفائزين بالمسابقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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