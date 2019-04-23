إدارة مهرجان الوفاء بحضرموت تعلن أسماء الفائزين بالمسابقات

أعلنت إدارة مهرجان الوفاء " ذاكرة الخلود " عن إنتهاء تقييم المشاركات التي قدمت في مسابقة الصور التوثيقية والتعبيرية التي بدأت بتاريخ 1 مارس ومسابقة الرسم التشكيلي التي بدأ الاعلان عنها في بتاريخ 21 فبراير ، وانتهى استلام مشاركات المسابقتان بتاريخ 10 إبريل من هذا الشهر .

وتكونت لجنة تحكيم مسابقة الصور التوثيقية والتعبيرية برئاسة وعضوية كلاً من :

1- د.دعاء سالم باوزير - رئيساً / رئيس قسم الصحافة والإعلام بجامعة حضرموت .

2- أ.صالح الفردي - عضواً / مدير إدارة الإعلام بمكتب التربية بساحل حضرموت .

3- أ.خالد مدرك - عضواً / رئيس مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة وباحث في علوم الإعلام والاتصال .

4- أ.رشيد بن شبراق - عضواً / رئيس فريق حضرموت للتصوير الضوئي ومندوب اتحاد المصورين العرب بحضرموت .

5- المصور الشاب علاء عسكول - عضواً / فائز بالعديد من الجوائز والمسابقات المحلية والدولية في التصوير الفوتوغرافي .

وتكونت لجنة مسابقة الرسم التشكيلي برئاسة و عضوية كلاً من :

1- سالم أحمد وبران - رئيساً / القائم بأعمال رئيس قسم التربية الفنية بكلية البنات جامعة حضرموت .

2- المهندس والفنان التشكيلي هشام عبدالرحمن بن يحيى / نائبا ومنسقاً للمسابقة .

3- الفنان التشكيلي محمد كليب أحمد / عضواً .

4- د. محمد حسين بن الشيخ أبوبكر / عضواً .

5- الفنان التشكيلي أكرم باقحيزل / عضواً .

حيث قامت لجنة استلام مشاركات مسابقة الصور التوثيقية والتعبيرية بفرز الأعمال التي قدمت للمشاركة وقدرت بـ 206 مشاركة ، ليتم بعد ذلك التقييم من قبل لجنة تحكيم مسابقة الصور يوم الأحد الماضي وإعلان الصور الفائزة بالمسابقة ، فيما قامت لجنة استلام مشاركات مسابقة الرسم التشكيلي بفرز الاعمال التي قدمت وقدرت بـ 152 مشاركة ، ليتم بعد ذلك ايضا التقييم من قبل لجنة تحكيم الرسم التشكيلي اليوم الاثنين وإعلان اللوحات الفائزة بالمسابقة ، واغلاق التقييم بمحضر رسمي بتوقيع اعضاء لجان التحكيم للمسابقتان مع ارفاق اللوحات والصور الفائزة ، بالاضافة إلى مشاركات طلاب المدارس على مستوى ثلاث مديريات المكلا - غيل باوزير - الشحر ، وإدخال مشاركاتهم ضمن تقييم المشاركات بشكل لعام .

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وحصل كلاً من الأسماء التالية المراكز الخمسة الفائزة في مسابقة الصور التوثيقية والتعبيرية :

1- المركز الأول : خالد عبده أحمد بامطرف - الجائزة ( 200.000 ر.ي ) .

2- المركز الثاني : سمية أحمد محمد عبدون - الجائزة ( 150.000 ر.ي ) .

3- المركز الثالث : نورا فؤاد باعويضان - الجائزة ( 100.000 ر.ي ) .

4- المركز الرابع : أحمد عباس باعباد - الجائزة ( 75.000 ر.ي ) .

5- المركز الخامس : زينب خالد الصيعري - الجائزة 50.000 ر.ي ) .

وحصل كلاً من الأسماء التالية المراكز الخمسة الفائزة في مسابقة الرسم التشكيلي :

1- المركز الأول : خالد عبيد عبداللاه باوزير - الجائزة ( 500.000 ر.ي ) .

2- المركز الثاني : حسين سالمين الهندوان - الجائزة ( 300.000 ر.ي ) .

3- المركز الثالث : عبدالرحمن عيظة الجابري - الجائزة ( 200.000 ر.ي ) .

4- المركز الرابع : عمر صالح بن زيلع - الجائزة ( 100.000 ر.ي ) .

5- المركز الخامس : سمر محمد باعبيد - الجائزة 50.000 ر.ي ) .

وأكدت إدارة المهرجان بأنه سيتم تكريم الفائزين في الحفل الختامي للمهرجان والذي سيصادف يوم السبت بتاريخ 27 إبريل بساحة شهداء حضرموت و النُصب التذكاري بفوه - المنصة ، وتبارك إدارة المهرجان للفائزين بالمسابقات وتتمنى حظاً موفقا لمن لم يحالفهم الحظ ، و أشارت أن جزء كبير من المشاركات التي قدمت ستعرض في المعارض على ساحة المهرجان .

الجدير بالذكر أن فعاليات مهرجان الوفاء ستبدأ يوم الخميس بتاريخ 25 إبريل في الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة التاسعة مساءً على مدى 3 أيام متتالية .