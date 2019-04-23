العميد ركن طالب بارجاش 'لليمن العربي': حضرموت تستطيع مجابهة أعتى القوى

قال العميد ركن طالب سعيد بارجاش قائد لواء الريان حاليا، وقائد لواء الدفاع الساحلي والمحور الغربي في عملية تحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم القاعدة في 24 إبريل، 2016 إن هذه الذكرى لها مكانة خاصة في قلوب أبناء حضرموت، وهي نصر يتجدد في كل عام ويحق لحضرموت أن تفتخر به.

واضاف بارجاش في تصريح خاص 'لليمن العربي'، أن القوات الأمنية والنخبة الحضرمية بدعم دول التحالف العربي وقيادة القائد الفذ محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، سطرت ملحمة تاريخية مجيدة ومشرفة رفعت المعنويات وشحذة الهمم واستعادة الكرامة لابنائها.

واكد بارجاش أن حضرموت اليوم، اصبحت قادرة لان تجابه أقوى القوى بفضل الكفاءة العالية التي يتمتع بها ابناؤها الذين خضعوا لتدريبات عسكرية صنعت منهم نموذجا رائعا للجندي الذي يستحق الفخر به.

وفي ختام حديثه مع 'الخليج 365'، رفع بارجاش اسمى عبارات التهنئة لمحافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، ودول التحالف العربي وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بهذه المناسبة الخالدة التي تحتفل بها حضرموت غدا.