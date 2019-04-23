شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا استخدم " ترامب " الفيتو ضد قرار الكونغرس بشان اليمن؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بثت قناة الغد المشرق مساء الاثنين حلقة حوارية من برنامج " خط أحمر " استضاف خلالها عبدالله إسماعيل معد ومقدّم البرنامج ضيوفا من اليمن ومصر لقراءة وتحليل المستجدات الدولية المتصلة باليمن وعلى وجه التحديد استخدام الرئيس الأمريكي ترامب حق النقض الفيتو ضد قرار الكونغرس الداعي لإيقاف الدعم الأمريكي للتحالف العربي في اليمن وكذا إعلان المجلس العسكري في السودان استمرار بقاء القوات السودانية العاملة في اليمن ضمن التحالف وتصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي أنور قرقاش بشان فيتو ترامب .

في مستهل الحلقة تحدّث اللواء مستور الأحمري الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي عن دلالات الفيتو حيث أوضح الأحمري إن القرار الأمريكي نابع من اقتناع يقيني إن الحوثية حركة إرهابية يتعدّى خطرها اليمن ليطال المنطقة كاملة مما يعرّض المصالح الدولية والسلم الدولي لخطر حقيقي ، كما أشاد الاحمري بقرار المجلس العسكري السوداني واصفا ايّاه بالقرار النابع عن حرص عروبي وديني .

الخبير في العلاقات الدولية أيمن سمير ربط بين الفيتو الأول الذي اتخذه ترامب بشان الجدار الفاصل بين اميركا والمكسيك والفيتو الثاني بشان استمرار الدعم للتحالف العربي ، وقال سمير بأن هناك رابط بين القرارين وهو ان كلاهما يتعلقان بالأمن القومي الأمريكي .

Advertisements

واستعرض سمير آلية استخدام الرئيس في أمريكا لحق النقض ، وهو في حال اصدار الكونغرس او مجلس النواب قرار يؤدي إلى الاضرار بالأمن القومي الأمريكي شريطة ان لا يكون قد صوّت على القرار اكثر من ثلثي الأعضاء وهو الامر الذي لم يتحقق في تصويت الكونغرس على قرار إيقاف الدعم للتحالف العربي ، فلم يصوّت عليه إلّا النصف زايد واحد .

بدوره تناول الباحث والمحلل السياسي عبدالكريم المدي القرار الأمريكي وكذا قرار المجلس العسكري السودان من زاوية المصلحة الوطنية اليمنية التي تقتضي ضرورة انقاذ اليمن من براثن الانقلابيين وضرورة استمرار التأييدوالحشد الدولي لانجاز مهمة التحرير .