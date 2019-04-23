شبوة : تستأنف تصدير النفط بعد اعتذار القوات الإماراتية

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عدن - ياسمين التهامي - �بوة : تستأنف تصدير النفط بعد اعتذار القوات الإماراتية

اكد مصدر محلي استئناف عملية تصدير النفط بمحافظة شبوة، مساء الاثنين بعد ثلاثة أيام من توقفه نتيجة اغلاق الانبوب من قبل قائد النخبة الشبوانية المدعومة من الامارات.

وقال المصدر ان القيادة الإماراتية استدعت قيادة قطاع أربعة العلم وقدمت لهم الاعتذار عن ما تعرضوا له من قبل قائد النخبة الشبوانية محمد البوحر يوم الجمعة.

وأضاف المصدر ان القيادة الإماراتية اكدت لقيادة القطاع ان أنبوب النفط خط احمر ولن يتم السماح بأي اعتداء او مضايقات للعاملين.

وأشار المصدر انه وبعد الاجتماع تم إعادة التصدير.

الجدير بالذكر ان قائد النخبة محمد البوحر قام باغلاق خط الانبوب من محطة كيلو 106 وباعتقال ثلاثة من الموظفين في الشركة وتهديدهم في حال العودة الى الموقع...



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