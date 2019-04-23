عاجل : في صفعة موجعة للرئيس هادي والتحالف العربي ...القائد الثالث خلال يومين ...قائد عسكري كبير يعلن انشقاقة عن قوات الجيش الوطني ويصل صنعاء "صورة"

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عدن - ياسمين التهامي - غادر قيادي ثالث صفوف قوات الشرعية في غضون يومين وأعلن انضمامه الى جماعة الحوثي.

وذكرت مصادر خاصة ان العقيد علي ناصر هاجر قائد الكتيبة الثانية في اللواء الخامس حرس حدود التابع للشرعية اعلن انشقاق عن الحكومة المعترف بها دوليا وانضمامه لجماعة الحوثي. Advertisements وأكد المصدر ان العقيد هاجر وصل الى صنعاء امس الاحد. وهاجر هو القيادي الثالث الذي يعلن انشقاقه من الشرعية والانضمام لجماعة الحوثي خلال يومين .

وقد انشق في اليومين الماضيين قائد الشرطة العسكرية في الجوف ووصل هو الاخر مع سلاحه وطقمين اثنين محملين بجنود تابعين له.

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