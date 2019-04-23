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محافظ حضرموت يبحث مع وزير الثقافة الوضع الثقافي في المحافظة

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بحث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم بمكتبه بالمكلا مع وزير الثقافة مروان دماج ، الوضع الثقافي في المحافظة وجهود السلطة المحلية في إعادة تفعيل وتنشيط الواقع الثقافي والفني وإحياء الموروث الشعبي الذي تزخر به حضرموت .

واستعرض المحافظ الأوضاع في الجانب الثقافي ، مشيراً الى دعم السلطة المحلية للإهتمام بإعادة تأهيل المواقع والمنشآت التاريخية ، وتنفيذ معرض دائم للصور بالمكلا واقامة فعاليات ثقافية وفنية على مدار العام ، ومهرجانات سياحية وثقافية ، وإعداد برنامج ثقافي وفني متكامل للاحتفال بالذكرى الثالثة لتحرير ساحل حضرموت .

وأكد على أهمية دعم وزارة الثقافة للواقع الثقافي في حضرموت لمواصلة تفعيل الدور الثقافي وإبراز النشاطات الثقافية والفنية التي تعتمل في المحافظة .

بدوره، شكر وزير الثقافة جهود قيادة السلطة المحلية بحضرموت واهتمامها بالقطاع الثقافي ، وأكد على ضرورة تضافر الجهود لتفعيل النشاط الثقافي في حضرموت التي تزخر بموروث تاريخي وتراثي وتاريخي .

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