محافظ حضرموت يبحث مع وزير الثقافة الوضع الثقافي في المحافظة

بحث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم بمكتبه بالمكلا مع وزير الثقافة مروان دماج ، الوضع الثقافي في المحافظة وجهود السلطة المحلية في إعادة تفعيل وتنشيط الواقع الثقافي والفني وإحياء الموروث الشعبي الذي تزخر به حضرموت .

واستعرض المحافظ الأوضاع في الجانب الثقافي ، مشيراً الى دعم السلطة المحلية للإهتمام بإعادة تأهيل المواقع والمنشآت التاريخية ، وتنفيذ معرض دائم للصور بالمكلا واقامة فعاليات ثقافية وفنية على مدار العام ، ومهرجانات سياحية وثقافية ، وإعداد برنامج ثقافي وفني متكامل للاحتفال بالذكرى الثالثة لتحرير ساحل حضرموت .

وأكد على أهمية دعم وزارة الثقافة للواقع الثقافي في حضرموت لمواصلة تفعيل الدور الثقافي وإبراز النشاطات الثقافية والفنية التي تعتمل في المحافظة .

بدوره، شكر وزير الثقافة جهود قيادة السلطة المحلية بحضرموت واهتمامها بالقطاع الثقافي ، وأكد على ضرورة تضافر الجهود لتفعيل النشاط الثقافي في حضرموت التي تزخر بموروث تاريخي وتراثي وتاريخي .