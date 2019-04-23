تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، بيانًا حول الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، اليوم الثلاثاء، في عدن وعدد من محافظات الجنوب واليمن.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب و اليمن :

عدن (العظمى 34° - الصغرى 27°)

صنعاء (العظمى 27° - الصغرى 14°)

تعز (العظمى 30° - الصغرى 18°)

المكلا (العظمى 33° - الصغرى 25°)

الحديدة (العظمى 35° - الصغرى 27°)

سيئون (العظمى 38° - الصغرى 22°)

سقطرى (العظمى 32° - الصغرى 25°)

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ذمار (العظمى 25° - الصغرى 10°)

إب (العظمى 27° - الصغرى 14°)

الغيظة (العظمى 34° - الصغرى 25°)

مأرب (العظمى 37° - الصغرى 24°)

صعدة (العظمى 29° - الصغرى 14°)

المحويت (العظمى 25° - الصغرى 14°)

عمران (العظمى 29° - الصغرى 12°)

الجوف (العظمى 36° - الصغرى 22°)

البقع (العظمى 34° - الصغرى 20°)