شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث في مأرب ؟...حزب الاصلاح يفجر الاوضاع و يصدر اخطر قرارات لتصفية حزب المؤتمر الشعبي العام ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطوة تؤشر على اعلان حزب الإصلاح اخوان اليمن الحرب على حزب المؤتمر الشعبي العام بمأرب. وجه أمن محافظة مأرب المسيطر عليها من حزب الاصلاح باعتقال قيادات حزب المؤتمر وعدد من قيادات الحرب بمأرب.

وفي خطوته التي تؤكد على ان حزب الاصلاح متوجه لتصفية محافظة مأرب من أي أحزاب وقوى لا تدين بالولاء لإخوان اليمن . اقدم مدیر أمن محافظة مأرب ب توجيه مذكرة اعتقال بحق رئیس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة وشقیقه، وقیادات أخرى في الحزب.

المذكرة التي وجهها مدير الأمن الإخواني الذي كان موالي للحوثي “عبدالملك المداني” امرت باعتقال الشیخ منصور صالح رئیس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب، وشقیقه أحمد، والشیخ عبداالله حسن عضو اللجنة الدائمة عضو المجلس المحلي بمأرب والقيادي المؤتمري الشیخ علي ناجي الجمال واخرين.

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وبحسب المذكرة فقد كالت مذكرة الاعتقال الاتهامات لقيادات المؤتمر بانهم خونة ومندسين ويعملون لصالح الحوثي . وهي التهمة التي يقوم حزب الاصلاح بتصفية خصومة تحت عنوانها مستغلاً سيطرته على قرارات سلطات الشرعية .

وبدأ حزب الاصلاح بشن حرب على قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام بعد عودة المؤتمر الى المشهد السياسي وتعيين البركاني رئيسا لمجلس النواب ورشاد العليمي رئيس للتحالف السياسي لأحزاب اليمن اضافة الى عودة حزب المؤتمر الى تعز التي اعتقد حزب الاصلاح انه مسيطر عليها وشن حملات اغتيالات وتصفية ضد خصومه بتعز.

وسبق لحزب الاصلاح اخوان اليمن بمأرب ان قاموا بتوجيه التهمة للعديد من مشائخ قبائل مأرب واعتقلوهم ووصل الحد الى تصفية العديد منهم بتهمة الاندساس لصالح جماعة الحوثي وذلك لتصفية حزب الاصلاح لخصومه تحت هذه التهمة.

ويتواجد المئات من ابناء مأرب معتقلون قسرياً في مأرب بحجج وتهم هي ذاتها التي اعتاد حزب الاصلاح على توجيهها لخصومه وهي ان خصومه مندسين ويعملون لصالح الحوثي.