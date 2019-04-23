شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قائد عسكري كبير ينشق عن الشرعية ويعلن انضمامه للحوثيين ويصل الى صنعاء اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غادر قيادي ثالث صفوف قوات الشرعية في غضون يومين وأعلن انضمامه الى جماعة الحوثي. وذكرت مصادر خاصة ان العقيد علي ناصر هاجر قائد الكتيبة الثانية في اللواء الخامس حرس حدود التابع للشرعية اعلن انشقاق عن الحكومة المعترف بها دوليا وانضمامه لجماعة الحوثي. وأكد المصدر ان العقيد هاجر وصل الى صنعاء امس الاحد. وهاجر هو القيادي الثالث الذي يعلن انشقاقه من الشرعية والانضمام لجماعة الحوثي خلال يومين . وقد انشق في اليومين الماضيين قائد الشرطة العسكرية في الجوف ووصل هو الاخر مع سلاحه وطقمين اثنين محملين بجنود تابعين له.

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