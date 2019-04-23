شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي يفاجئ الجميع ويعلن قبل قليل تسعيرة رسمية جديدة ”ومرتفعة” للدولار مقابل الريال اليمني (السعر الجديد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أبدى البنك المركزي الیمني استعداده لبیع احتیاجات جمیع البنوك التجاریة والإسلامیة من العملات

الأجنبیة بسعر 506 ریال للدولار أو السوق ایهما اقل وتغطیة أرصدتهم لدى مراسلیهم، لتغطیة الاعتمادات وتحویلات الاستی ارد الخاصة بعملائهم ولجمیع السلع من غیر السلع الأساسیة الممولة من الودیعة السعودیة والمشتقات النفطیة والتي لها اسعار مصارفه خاصة حسب الالیة المتبعة.



وأهاب قطاع العملیات المصرفیة الخارجیة في البنك، في بیان أطلع بجمیع التجار

ورجال الاعمال من مؤسسات وشركات بتورید أموالهم الى البنوك للاستفادة من التسهیلات التي یقدمها

البنك المركزي لضمان الحفاظ على تجارتهم واموالهم من الخسارة في المضاربة بالعملة.



وحسب البیان، یسعى البنك المركزي من ذلك الى إعادة الدورة النقدیة للبنوك وخلق استق ارر في أسعار السلع والخدمات وعدم تأثرها بالمضاربات في أسواق العملة.