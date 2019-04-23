شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة نادرة للفنانة المصرية الشهيرة غادة عبدالرزاق وهي طفلة في احد جبال اليمن .. كيف كانت وكيف اصبحت ، وما علاقتها بأسواق القات .."فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الفنانة المصرية الشهيرة غادة عبدالرزاق انها عاشت في اليمن 6 سنوات من طفولتها . وفي حوار تلفزيوني قالت الفنانة غادة عبدالرزاق انها عاشت مع والدها واسرتها 6 سنوات في اليمن وان شقيقتها الكبرى حصلت على الترتيب الثالث على مستوى اليمن في اختبارات الثانوية العامة . Advertisements ونشرت القناة صورة قديمة للفنانة المصرية وهي مع اسرتها في احد جبال اليمن ، وقالت غادة عبدالرازق انها تتذكر من اليمن اسواق القات والزي الشعبي ، واصفة اليمن بالبلد الجميل

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