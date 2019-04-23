شكرا لقرائتكم خبر عن توعد حكومة الشرعية بالمحاكمة..البركاني يفاجئ الجميع ويكشف عن خطوة تاريخية.. وصحفي انفصالي: وداعا لحلم الانفصال! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني إن المجلس سيعود للانعقاد بعد شهر رمضان داخل الأراضي اليمنية.

وذكر البركاني في تصريحات لـ"إندبندنت عربية" ان "جهوداً تبذل من أجل انتظام عمل المجلس داخل العاصمة المؤقتة عدن".

وشدد البركاني على ضرورة أن تقوم الحكومة بمهامها كافة في عدن، مؤكداً أن القضايا المطروحة على جدول أعمال البرلمان في الفترة المقبلة تتمثل في القضايا المهمة وعلى رأسها "الأوضاع الأمنية والعسكرية، ومناقشة الموازنة العامة للدولة، والجوانب الخدماتية بالإضافة إلى متابعة ملف المشاورات"، مضيفاً أن المجلس سطلب حضور بعض الوزراء للنقاش.

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وطالب البركاني بتشكيل لجنة تحقيق في الاختراقات التي حدثت مؤخراً لصالح الحوثيين في كل من حجور شمال البلاد، والعود وسط اليمن.

وأكد أن مجلس نواب الشعب سوف يقوم باستدعاء الوزراء المعنيين خلال الجلسات المقبلة للنقاش، مشدداً على ضرورة قيام الجميع بمسؤولياتهم الدستورية.

وعلق الناشط الجنوبي عبد الاله حامد منتصر الزريقي على حديث البركاني بان هذا اليوم سيكون يوم مفصلي لكل الجنوبيين فإذا انعقد المجلس فعلا في العاصمة المؤقتة حسب ما حدد البركاني فسيكون على الجنوبيين ان يودعوا حلمهم بالانفصال والى الابد.