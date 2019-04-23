هذا ما قاله الإرياني عن انتهاكات الميليشيات ضد الصحافيين

أعرب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عن إدانته واستنكاره للانتهاكات المتواصلة بحق الصحافيين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران. وقال الإرياني، في تغريدات على موقع «تويتر»، أمس: «نناشد الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن ومنظمات حماية الصحافيين بسرعة التدخل للإفراج عن المختطفين، ووقف كل أشكال التعذيب النفسي والجسدي الذي يتعرض له الصحافيون في معتقلات الميليشيات». وتابع: «بلاغ صادر عن أهالي الصحافيين المختطفين في معتقلات الميليشيات الحوثية الإيرانية، يؤكد تعرض الصحافيين لتعذيب وحشي في سجن الأمن السياسي الخاضع لسيطرة الميليشيات، ومنع أسرهم من زيارتهم، ما يجعل حياتهم في خطر إثر تدهور حالتهم الصحية، وتعرضهم للتعذيب الشديد».

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