تفاصيل لقاء عبدالرقيب فتح برئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن

بحث وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح اليوم بالعاصمة عدن، مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن أنتونيا كالفو بويرتا، دعم مشاريع التنمية المحلية في المحافظات اليمنية، وتدريب 1400 كادر من كوادر السلطات المحلية.

وناقش رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني مع المسؤولة الأوروبية مجموعة من المشاريع المتعلقة بالتنمية المحلية في جميع جوانبها ليتم تنفيذها في كل المحافظات اليمنية.

من جهتها، أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن أهمية المقترحات المقدمة وسوف تساعد الدول المانحة في الاتحاد الأوروبي على تحديد أولويات الدعم والتمويل خصوصًا لمثل هذه المشاريع التي تساعد على تعزيز الاستقرار في المحافظات اليمنية بصورة عامة.