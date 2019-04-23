شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء صادمة وفاجعة غير متوقعة تتلقاها الشرعية من هذه المحافظة الجنوبية.. (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استشهد عدد من ضباط وجنود القوات الحكومية في معارك ومواجهات عنيفة تشهدها مواقع وبلدات عدة غرب محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقال مصدر ميداني إن نائب رئيس عمليات اللواء 30 مدرع الرائد أنور الوزلة استشهد مساء أمس بنيران مليشيا الحوثي بمنطقة حبيل السماعي غرب مدينة الفاخر بمديرية قعطبة حيث دارت معارك قوية بين القوات الحكومية والحوثيين.

وينتمي نائب رئيس عمليات اللواء 30 مدرع إلى مخلاف العود بمديرية قعطبة وهو من أبناء حبيل دويد ومن أبرز الضباط المؤسسين للواء 30 مدرع، وقتل مع ثلاثة آخرين من جنود القوات الحكومية.

إلى ذلك استشهاد قيادي في الحزام الأمني بمحافظة الضالع برصاص مليشيات الحوثي .

وقال الإعلامي خالد السنمي: أن القيادي في قوات الحزام الأمني علي صالح محمد الحود قتل اثناء المواجهات مع مليشيات الحوثي في جبهة بيت الشرجي بالعود شمال قعطبة"..

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ومساء أمس اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي في منطقة الشرجي بجبهة بيت الشوكي شمال مديرية قعطبة وفي جبهة الحشا غرب محافظة الضالع عقب هجمات عنيفة من عناصر مليشيا الحوثي على مواقع القوات الحكومية.

وبحسب مصادر ميدانية فقد شن مسلحو مليشيا الحوثي هجمات متفرقة على مواقع القوات الحكومية في الخضراء والتباشع والزقماء بجبهة الحشا غرب الضالع في محاولة من المليشيا الحوثية لقطع خط إمدادات القوات الحكومية في خط الزقماء بمديرية الحشاء والتقدم باتجاه منطقة حجر أولى مناطق مديرية الضالع.

وقتل خلال المعارك الدائرة في جبهة الحشا عدد من جنود وضباط القوات الحكومية بينهم الرائد نبيل علي عبدالله المشرقي أحد ضباط اللواء الرابع وشقيقه عصام علي عبدالله المشرقي والجندي نصر صادق الكربي من منتسبي اللواء 83 مدفعية والجندي عصام علي عبدالله.

وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي في المواجهات التي تخوضها ضد القوات الحكومية غرب محافظة الضالع في الوقت الذي تحدثت مصادر طبية في محافظة إب عن وصول عشرات الجرحى والقتلى من الحوثيين إلى مستشفى الثورة العام بمدينة إب "وسط البلاد".

وفي وقت متأخر من مساء الأحد شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت اليات حوثية في يعيس شمال مريس بالضالع.