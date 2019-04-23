شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش تباغت الحوثيين في الضالع بعملية خاطفة وتعلن قبل قليل هذه الانتصارات الضخمة (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - خاضت قوات الجيش الوطني، معارك طاحنة مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعوم إيرانياً في منطقة الحشاء، شمال غربي محافظة الضالع، جنوبي البلاد.
وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش سيطرت على جبل المِشْواف، بعد اشتباكات عنيفة أجبرت خلالها الميليشيات على التراجع في منطقة الزَقْماء.
وأوضح المصدر أن قوات الجيش أفشلت محاولة المليشيا الحوثية قطع الطريق العام الرابط بين مديرية الحُشَاء، ومنطقة سَنَاح، الضاحية الشمالية لمدينة الضالع.
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