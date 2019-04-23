شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان هام من الجوازات السعودية لكل المقيمين والمغتربين في المملكة قبيل الشهر الكريم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت "الجوازات" السعودية إنه في حال وفاة ولي الأمر يلزم إعادة إصدار تصريح السفر من موقع الفجر، بتاريخ اليوم الاثنين 22 أبريل 2019 .

وتفاعلت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، مع استفسار أحد الأشخاص عن الإجراءات المتبعة بالنسبة لتصريح السفر حال وفاة ولي الأمر.

وتساءل الشخص قائلا: ”السلام عليكم هل تصريح السفر يسري بعد وفاة ولي الأمر؟ وإذا لم يسري ما هي الإجراءات اللازمة؟”.

وأجاب حساب ”الجوازات” عبر موقع التدوين الصغير تويتر: ”‎‎أهلاً بك، في حال وفاة ولي الأمر يلزم إعادة إصدار تصريح سفر . سعدنا بتواصلك”.