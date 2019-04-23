شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. “زوج يجبر كلاباً على اغتصاب طليقته” في هذه الدولة العربية والشرطة تعلّق! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت مواقع إلكترونية، خبراً يحوي تصريحات منسوبة لضباط من الشرطة الإماراتية حول وقوع جريمة، أجبر فيها زوج الكلاب على اغتصاب طليقته في إمارة عجمان.

ونفت شرطة عجمان الخبر عبر حسابها على موقع تويتر، مؤكدة بأنه كاذب لا أساس له من الصحة.

وقال مدير عام العمليات الشرطية في شرطة عجمان العقيد عبد الله سيف المطرشي إن هدف الإشاعة الترويج لشركات تجارية وهمية لجذب أكبر عدد من الزوار لمواقعها الإلكترونية، عبر نشر أخبار مسيئة لافته للانتباه وفقًا للإمارات اليوم.



وشدد المطرشي على ضرورة وقف تداول أو إعادة نشر هذه الإشاعات الكاذبة، حتى لا يتعرض ناشرها للمساءلة القانونية، منوهًا إلى أخذ الأخبار وخاصة مايمس منها الأمن في المجتمع عن المصادر الرسمية، أو من وسائل الإعلام الشرطية أو من وزارة الداخلية.

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