تعرف على مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية اليوم الثلاثاء

ينشر "الخليج 365" مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2019 رقم الرحلة:601. خط الرحلة: القاهرة – عدن. الاقلاع: 02:30 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة). الوصول: 07:00 صباحا. ..................... رقم الرحلة: 506. خط الرحلة: عدن – جدة. الاقلاع: 08:30 صباحا. الوصول: 10:30 صباحا. ..................... رقم الرحلة:507. Advertisements خط الرحلة: جدة – عدن. الاقلاع: 12:00 ظهرا. (توقيت جدة). الوصول: 14:00 ظهرا. ..................... رقم الرحلة:600. خط الرحلة: عدن – القاهرة. الاقلاع: 15:00 عصرا. الوصول: 17:30 مساء. ..................... رقم الرحلة: 608. خط الرحلة: عدن – القاهرة. الاقلاع: 16:00 مساء. الوصول: 18:30 مساء

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