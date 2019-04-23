تعرف على مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية اليوم الثلاثاء

ينشر "الخليج 365" مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2019
رقم الرحلة:601.
خط الرحلة: القاهرة – عدن.
الاقلاع: 02:30 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة).
الوصول: 07:00 صباحا.
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رقم الرحلة: 506.
خط الرحلة: عدن – جدة.
الاقلاع: 08:30 صباحا.
الوصول: 10:30 صباحا.
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رقم الرحلة:507.
خط الرحلة: جدة – عدن.
الاقلاع: 12:00 ظهرا. (توقيت جدة).
الوصول: 14:00 ظهرا.
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رقم الرحلة:600.
خط الرحلة: عدن – القاهرة.
الاقلاع: 15:00 عصرا.
الوصول: 17:30 مساء.
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رقم الرحلة: 608.
خط الرحلة: عدن – القاهرة.
الاقلاع: 16:00 مساء.
الوصول: 18:30 مساء
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