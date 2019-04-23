"دولة مأرب" توجّه باعتقالات واسعة لقيادات حزب المؤتمر بينهم الرئيس "ماذا حدث؟"

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عدن - ياسمين التهامي - وجه العقيد عبدالملك المداني، مدير أمن محافظة مأرب الموالي لتنظيم الإخوان، باعتقال رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة وشقيقه، وقيادات أخرى في الحزب. وطبقاً لوثيقة رسمية، ، فإن المداني وجه الأجهزة الأمنية التابعة للإصلاح باعتقال الشيخ منصور صالح الصيادي، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب، وشقيقه أحمد، والشيخ عبدالله حسن وعه المرادي عضو اللجنة الدائمة عضو المجلس المحلي بالمحافظة، والشيخ علي ناجي الجمال.



واتهمت مذكرة الاعتقال الصادرة بتاريخ 9 أبريل الجاري، رئيس الفرع المؤتمر بمأرب والمذكورين اﻵخرين بأنهم "مندسون يعملون لصالح الانقلابيين".

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