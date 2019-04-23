كشفت وحدة الرصد التابعة لـ"مركز العاصمة الإعلامى" اليمنى، اليوم الاثنين، أن ما يقارب من 9800 عنصر حوثى لقوا مصرعهم، خلال عام 2018، بنيران الجيش اليمني، وغارات تحالف دعم الشرعية فى مختلف جبهات القتال.
وأوضحت إحصائية المركز - وفقًا لما نقلته قناة "العربية" الإخبارية - أن عدد القتلى من قيادات ميليشيا الحوثى بلغ المئات، كان على رأسهم المطلوب الثانى فى القائمة السوداء التى أعلنها التحالف نهاية 2017، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسى صالح الصماد، فضلاً عن إصابة آخرين وهم : سفر الصوفى المطلوب رقم 15، وأحمد دغسان المطلوب رقم (22)، ومبارك المشن الزايدى المطلوب رقم (33)، وعلى ناصر قرشة المطلوب رقم (40)، لافتة إلى أن جبهة الحديدة تحتل صدارة الجبهات فى استنزاف وحصد أرواح قيادات الحوثى الميدانية تليها نهم (شرق صنعاء) ثم صعدة (معقل الحوثيين) وصرواح (جنوب مأرب) والبيضاء وتعز وحجة والضالع.
وأشارت إلى أنه بالرغم من التكتم الشديد الذى تفرضه ميليشيا الحوثى على قتلاها إلا أن فرق الرصد التابعة للمركز تمكنت من رصد أكبر عدد ممكن من قتلى الميليشيا .
كانت هذه تفاصيل خبر بالأرقام.. تعرف على خسائر الميليشيات خلال 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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