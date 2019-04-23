الإمارات تفتتح مدرسة بالساحل الغربي لليمن

افتتحت دولة الإمارات مدرسة للتعليم الأساسي الثانوي، في منطقة يختل بمديرية المخا بالساحل الغرب لليمن، ضمن جهودها المستمرة لدعم قطاع التعليم في مختلف مدن وقرى الساحل الغربي.

وقال مدير الشؤون الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر في اليمن، محمد الجنيبي، إن مدرسة «الشهيد محمد علي» أعيد ترميمها وتأهيلها وتجهيزها بكل المستلزمات، كما تم تزويدها بمنظومة طاقة شمسية متكاملة.

من جانبه، أوضح مدير عام مكتب التربية والتعليم في مديرية المخا، قاسم الشاذلي، أن ترميم وتأهيل وتأثيث المدرسة أسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة، مضيفاً أن عدد المستفيدين من مدرسة الشهيد محمد علي 1500 طالب وطالبة، يقطنون 10 قرى. وأشار إلى أن الإمارات قامت بإعادة بناء وترميم وتأهيل وتأثيث سبع مدارس في مديرية المخا، بعد أن تعرض بعضها لدمار كلي والبعض الآخر لدمار جزئي على يد ميليشيات الحوثي الإرهابية.

من جهته، عبر مدير المدرسة، علي فقير أحمد، والكادر التدريسي، عن امتنانهم وشكرهم للإمارات وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، على دعم قطاع التعليم في اليمن والقطاعات الإنسانية والخدمية كافة.

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إلى ذلك، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة 80 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية للمحافظات اليمنية «عدن وشبوة والحديدة»، خلال الأسبوع الماضي، وذلك في إطار الدعم المتواصل لليمن وشعبه بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة.

ووزعت دولة الإمارات ممثلة في هيئة الهلال الأحمر 60 طناً من المساعدات الغذائية بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، استفاد منها آلاف السكان في مناطق النخيلة والهدة والمبرق والكتف، فيما شهدت مديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة توزيع 20 طناً من المساعدات على ذوي الدخل المحدود استفاد منها 2950 فرداً في منطقة الهجر.

وقدمت دولة الإمارات مواد إيوائية للمئات من سكان منطقة فقم الساحلية غرب محافظة عدن تنوعت ما بين فرش وبطانيات وطرود صحية وأوان منزلية، إلى جانب رفد كلية التمريض بجامعة عدن بمعدات طبية والعناية المركزة بمستشفى الجمهورية في عدن، بعدد من الأسرة الحديثة، علاوة على إرسال عدد من الجرحى لتلقي العلاج في الخارج.