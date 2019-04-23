تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم

شهدت أسعار الذهب في اليمن اليوم، استقرارًا نسبيا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وغيرها الكثير، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي.

الوحدة ريال يمني دولار أمريكي

الذهب عيار 24 10,362 ريالًا 41.40$

الذهب عيار22 9,499 ريالًا 37.95$

الذهب عيار 21 9,076 ريالًا 36.22$

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الذهب عيار 18 7,772 ريالًا 31.05$

أسعار أوقية الذهب 322,262 ريالًا 1,288$

أسعار جنيه الذهب 72,537 ريالًا 289.80$

أسعار كيلو الذهب 10,362,112 ريالًا 41,399$