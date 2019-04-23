الميلشيات تزرع 3552 لغماً بعدن

أعلن البرنامج اليمنى للتعامل مع الألغام، الاثنين، عن إتلاف 3552 من الألغام والمقذوفات التى خلفتها ميليشيا الحوثى الانقلابية فى مدينة عدن جنوبى البلاد.

وقال مدير البرنامج العميد ركن أمين العقيلى - وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث" - إن الكمية التى تم إتلافها جمعتها فرق البرنامج من عدة مناطق فى عدن، مشيرا إلى أن الكميات المتلفة تشمل ألغاما مضادة للدروع وأخرى مضادة للأفراد، كما تشمل عبوات ناسفة وصواريخ وذخائر.

وأكد أن البرنامج سيقوم خلال الأيام القليلة القادمة، بإتلاف كميات كبيرة من الألغام ومخلفات الحرب التى نزعتها وجمعتها فرق البرنامج من عدة محافظات، لافتا إلى أن المرحلة تتطلب المزيد من الدعم بالمعدات التى يحتاجها البرنامج لمواجهة خطر الألغام والحد منها إن لم يتم القضاء عليها.

وثمن العقيلى جهود المشروع الإنمائى التابع للأمم المتحدة، والمشروع السعودى "مسام"، والجهات الداعمة والمساندة لعمليات نزع وتطهير اليمن من ألغام الموت التى زرعتها ميليشيا الحوثى بكثافة عالية وبطرق عشوائية وأخرى منتظمة.