الثروة السمكية تستعد لإعلان يوم احتفال بالصياد اليمني

أعلنت وزارة الثروة السمكية في الحكومة الشرعية في اليمن اعلان يوم احتفائي بالصياد اليمني سنويا حيث يتم فيه تكريم عدد من الصيادين من كل المحافظات والمناطق الساحلية اضافة الى تكريم عدد اخر من الشخصيات والمؤسسات المؤثرة في القطاع السمكي الحكومي والخاص.

وحسب بيان، فإنه خلال لقائه اليوم برئيس مؤسسة حضرموت للتراث والتأريخ والثقافة خالد مدرك ورئيس الاتحاد التعاوني السمكي علي بن شبا أكد الوزير كفاين انه يجري الاعداد لوضع برنامج لمهرجان كرنفالي وفني يتم فيه استعراض الفلكلور والثقافة والأهازيج الشعبية الساحلية والتي تتعلق بمهنة الصيد البحري بمختلف انواعها ومواسمها ومناسباتها حيث تقام امسيات فنية تراثية وفنون أخرى تتعلق بالتراث البحري وعاداته وتقاليده كما سيتم خلال المهرجان عرض المنتجات البحرية والصناعات المتعلقة بالانتاج السمكي، وفقاً لجلال الصيادي.

وسيتم دعوة جميع الشركات والمصانع والمؤسسات المنتجة في هذا المجال كما سيتم عرض المشغولات والحرف اليدوية ذات العلاقة بالصيد والبحر وأضاف كفاين ان الوزارة ستعلن مدينة الشحر في حضرموت عاصمة النشاط السمكي والفلكلور الشعبي البحري للعام ٢٠١٩م وذلك من خلال اقامة الفعالية الأولى فيها بالتنسيق مع وزارة الثقافة ومحافظ حضرموت اللواء فرج البحسني وبقية السلطات المحلية والأمنية في المحافظة.

وأشار إلى أنه سيتم اشراك المؤسسات الثقافية والتأريخية في حضرموت في اعداد النشاط وتنفيذه وعلى رأسها مؤسسة حضرموت للتراث وكذلك الاتحاد التعاوني السمكي والجمعيات السمكية.