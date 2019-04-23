الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات غذائية لسكان حيس.. فيديو

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي آلاف السلال الغذائية على سكان مديرية حيس بمحافظة الحديدة .

ويأتي توزيع السلال الغذائية على سكان مديرية حيس ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية المقدمة من دولة الإمارات لسكان الساحل الغربي ومحافظة الحديدة وجهودها المبذولة لدعم اليمنيين في وقت تعاني فيه معظم الأسر من معوقات إقتصادية نتيجة نتيجة سياسة التجويع التي تمارسها مليشيات الحوثي الإرهابية والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها اليمنيين ، وفقاً للمركز الإعلامي لألوية العمالقة.

وتوجه الأهالي بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات ممثلة بذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على دعمها اللا محدود للأسر اليمنية والحرص المستمر على رفع المعاناة عنهم . مؤكدين أن التحالف العربي يساهم في عودة الحياة الطبيعية إلى المدن والمناطق بعد تحريرها من سيطرة ملشيات الحوثي وخصوصاً مناطق الساحل الغربي ومحافظة الحديدة .

وتقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بدور كبير في دعم اليمن لتخليصه من المخطط الحوثي الخبيث المتسبب بتجويع اليمنيين ، حيث تتصدر الأعمال الإنسانية والإغاثية الأولويات الإماراتية لإغاثة اليمنيين في مختلف المحافظات المحررة ومنها مناطق الساحل الغربي بالإضافة إلى مشاريع إعادة التأهيل وإعادة تطبيع الأوضاع في الساحل الغربي والحديدة .

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