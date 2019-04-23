البحسني لـ"العربية الحدث": حضرموت منطقة آمنة وخصبة للإستثمار

أكد محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، في مداخلة لقناة "العربية الحدث" أن المحافظة تنعم بأمن واستقرار ملموس. وأضاف المحافظ البحسني، أن الأوضاع في حضرموت تسير بشكل طبيعي وروتيني وفقا للخطة الأمنية. ولفت السيد المحافظ ان حضرموت شهدت عهدا جديدا من النهضة، اكتسته عدة مشروعات تبرهن وتثبت ان حضرموت منطقة آمنة وخصبة للإستثمار. وكان محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، قد أصدر توجيهاته يوم امس الاحد الـ21 من إبريل، 2019 التي قضت ببدء العمل رسميا بمطار الريان الدولي استعدادا لإعادة افتتاحه بحلته الجديدة التي ترقى للمطارات العالمية.

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