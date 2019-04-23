محافظ حضرموت يعلن بدء الدوام بمطار الريان الدولي رسميا .. وثيقة

أصدر محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، تعميماً قضى ببدء الدوام الرسمي في مطار الريان الدولي بعد تأهيله وصيانته من قبل الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء في التعميم لموظفي مطار الريان الدولي ولما تقتضيه المصلحة العامة ونظراً لقرب أعادة تشغيل مطار الريان الدولي عليكم ببدء الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21/4/2019.