قرقاش للنظام القطري ضمناً: الهروب إلى الأمام حيلة مكشوفة ومسار يائس

وجه وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش نصائح ضمنية إلى النظام القطري وانتقد الهروب إلى الأمام.

وقال قرقاش في تغريدة بحسابه الشخصي رصدها الخليج 365 مساء اليوم: الهروب إلى الأمام والإدعاء بأنك بخير ولا تعاني من عزلة من حيّل السياسة القديمة والمكشوفة.

وأضاف الوزير الإماراتي إنه "مسار يائس تختاره حين تعجز عن معالجة أزمتك وتعتقد أن كثرة التجوال بديل فشل تدبيرك وتتوهم أن صوت إعلامك يعوّض إخفاقك، تختار الهروب لاعتقادك أنه أسهل من المراجعة والعلاج ".

وفي الوقت الذي لم يذكر فيه قرقاش قطر بالاسم بدا من خلال السياق أن المقصود هو النظام القطري الذي يمارس هذه السياسية.

وكتب قرقاش منذ يومين: حين تفقد مصداقيتك لا يصدقك أحد، تتهم وتدّعي وتتغيّر الرواية وتتبدل، ولأنك غير صادق لا يصدقك أحد. في المحصلة من الواضح أن هروبك إلى الأمام من تراجعاتك الداخلية والخارجية يزعزع موقعك ويستفذ رصيدك وأما كلمتك فلا تؤخذ محمل الجد.