غرفة عمليات مواجهة الأوبئة في تعز تناقش مستجدات الكوليرا

عقدت وكيل المحافظة للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبد الحق اجتماعاً صباح اليوم بفريق غرف العمليات المشتركة لمناقشة المستجدات في مؤشرات وإحصائيات وباء الكوليرا .

وحسب بيان مكتب المحافظة، ستعرض الإجتماع المحضر السابق وما تم إنجازة في الفترة الماضية، ومؤشرات الوباء ,حيث بلغت عدد حالات الإشتباه بالكوليرا (11125) حالة، فيما عدد الحالات المصابة والمؤكدة بلغت 620 حالة , و 45 حالة وفيات .

وناقش الإجتماع الذي ضم مدراء عموم وإدارات الصحة والنظافة والأشغال والمياه والصرف الصحي والموارد المائية ومياه الريف والمختبرات المركزية والإدارة العامة للإعلام الوضع الوبائي والإجراءات الوقائية والمقترحات والمعالجات التي تم اتخاذها وإعدد الخطط لمواجهة حمى الضنك .

وأكدت الدكتورة إيلان وكيل المحافظة للشؤون الصحية على أهمية إعادة تأهيل مشروع المياه للحد من إنتشار الأوبئة في المدينة، والتنسيق مع المنظمات والجهات الداعمة .

وأشارت إلى أهمية توعية المجتمع بالوقاية من تلك الأوبئة، وتوحيد الجهود والتنسيق والعمل كفريق واحد ورفع تقارير رسمية اسبوعية لغرفة العمليات المشتركة، لنشرها في القنوات الإعلامية وشبكات التواصل الإجتماعي.

وخرج الإجتماع بعدد من التوصيات منها سرعة الرفع بخطة الجهات الخاصة بمواجهة الأوبئة في المحافظة, والتخاطب مع الجهات المعنية والمنظمات الداعمة لمياه الريف لكلورة مياه الآبار، وتحرير مذكرة من مكتب الصحة والوكيل للشؤن الصحية إلى محافظ المحافظ بمخاطبة منظمة رعاية الطفل واليونسيف بتوفير واعتماد اطباء لمستشفى المسراخ .