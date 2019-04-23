رصد أكثر من 11 الف حالة إشتباه بالكوليرا في تعز

كشف إجتماع حكومي في تعز، عن رصد 11 الف و125 حالة إشتباه إصابة بوباء الكوليرا، منها 620 حالة مؤكدة، توفي منهم 45 حالة .

وناقش الإجتماع الذي عقد اليوم برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الصحية، الدكتور، إيلان عبد الحق، المستجدات في مؤشرات وإحصائيات وباء الكوليراء .

وتطرق الإجتماع، إلى مناقشة، الإجراءات الوقائية والمقترحات والمعالجات التي تم اتخاذها والخطط لمواجهة حمى الضنك.

وأكد الإجتماع على أهمية إعادة تأهيل مشروع المياه للحد من إنتشار الأوبئة في المدينة، والتنسيق مع المنظمات والجهات الداعمة .. مشدداً على ضرورة التخاطب مع الجهات المعنية والمنظمات الداعمة لمياه الريف لكلورة مياه الأبار والعديد من الإجراءات الهادفة لمكافحة الأوبئة .

حضر الاجتماع مدراء عموم وإدارات الصحة والنظافة والأشغال والمياه والصرف الصحي والموارد المائية ومياه الريف والمختبرات المركزية الوضع الوبائي.