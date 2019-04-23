بلادنا تدين الهجوم الإرهابي على مركز مباحث الزلفي بالسعودية

في بيان صدره مجلس الوزراء أدانت بلادنا الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي، شمال الرياض، وأشادت في ذات الوقت ببسالة رجال الأمن بالمملكة العربية السعودية، وكفاءتهم العالية في التصدي لهذا الهجوم الإرهابي الغادر، وإفشاله والقضاء فورًا على منفذيه.

وقال مجلس الوزراء في بيان: "أن الجمهورية اليمنية إذ تعرب عن أدانتها الشديدة لهذه الجرائم الإرهابية ورفضها الدائم لكل أشكال العنف والإرهاب فأنها تؤكد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكًا وحكومةً وشعبًا، في تصديها الحازم للتطرف والإرهاب أمنيًا وعسكريًا وفكريًا، وفي كل ما تتخذه من إجراءات وما تنتهجه من سياسات لردع كل من يحاول المساس باستقرارها واستهداف الأمن والأمان، الذي تنعم به".

وأكد البيان، أن هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع كل المبادئ الإنسانية والدينية وأنها تستدعي مزيدا من التكاتف والتلاحم في مواجهة مخاطرها والتصدي لها واجتثاثها من جذورها ومعاقبة مرتكبيها ومموليها .