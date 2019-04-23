محمد الفضلي لـ'اليمن العربي': تطبيع الحياة في ساحل حضرموت هو أكبر انجاز

قال الملحن الحضرمي محمد الفضلي، المعروف بـ'أبو أكرم' في ذكرى تحرير ساخل حضرموت الـ3، إن تطبيع الحياة في ساحل حضرموت هو أكبر انجاز بعد أن تولى ابناؤها إدارة شؤونها.

وأضاف أنهم ساهموا بأغنيه للنخبة من لحنه، وكلمات بدر بن عقيل، وأداء كروان الوادي الفنان عمر هادي.

ودعا الفضلي رجال النخبة بأن يتمتعوا باليقظة والحس الامني ليفوتوا الفرصة على اعداء السلام والاستقرار.

وفيما يلي نص الحوار:

* كيف أصبحت الحياة في حضرموت بعد ان تولى أبناؤها زمام الأمور؟

** تطبيع الحياة في ساحل حضرموت هو أكبر انجاز بعد أن تولى ابناؤها إدارة شؤونها، واستتباب الامن اعظم ماتم تحقيقه بعد الانتصار العظيم على الارهاب.

* الوضع الأمني في حضرموت يثير الإهتمام.. من له الفضل في ذلك؟ وكيف ساهم أبناء حضرموت فيه الإرتقاء به؟

** طبعا النخبة والقياده لهما الفضل في استقرار الوضع الامني بشكل ملفت، ومثل واقعا ملموسا، والفضل ايضا يعود لاخوتنا في دولة الامارات في الدعم المادي وتاهيل رجال النخبه وهو دعم غير محدود.

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* هل هناك أعمال فنية، فناني حضرموت في صددها بمناسبة هذه الذكرى.

** من ناحية الاعمال الفنية فقد ساهم كثير من زملائنا في الوسط الفني شعراء وملحنيين وفنانين في انتاج الكثير من الاعمال الفنية. ونحن ايضا ساهمنا بأغنيه للنخبه من كلمات الاستاذ بدر بن عقيل ولحني المتواضع وأداء الفنان كروان الوادي عمر هادي.

وهذه كلماتها:

كفاية قولي لهم ياحضرموت

صراحه لا قوليها وبأعلى صوت

لاتتركي الحبل على الغارب

ولى زمن حقل التجارب

ياعزوتي وكنان راسي

يانبض قلبي وانفاسي

ياحبنا الدايم لك لما نموت

كفايه قولي لهم ياحضرموت

ذا حقنا حق عنه مافيه سكوت

ماضاع هو قط واضح ومثبوت

وبالبناء بانصلح الخارب

ورجالها النخبه باتحارب

فيها الجذور والساس راسي

وفي ترابها انا بغرس غراسي

وبخيرها بنعم شربا وقوت

كفايه قولي لهم ياحضرموت

الحاقد عسى لك في بير برهوت

مالك بارضنا شبر او فوت

نعرف مقاصدتكم والمآرب

وحناشكم هي والعقارب

وان كان حد مننا ناسي

باحذر اهلي وكل ناسي

ألاعيب مكركم قط ماباتفوت

كفايه قولي لهم ياحضرموت

* ما هو انطباعك حول هذه الاحتفالات التي ستحتضنها حضرموت قريبا.

** الاحتفال بهذه المناسبة شي جميل .. الاعتزاز والفخر وتذكير اهلنا في ساحل حضرموت بهذا المنجز العظيم والذي تحقق وبعزم القوات الامنية والنخبة قيادة وطلائعها الاشاوس.

* بلا شك أنت فخور بالنخبة الحضرمية والأجهزة الأمنية في حضرموت.. ماذا تقول لهم.

** اقول لرجال النخبة ان يتمتعوا باليقظة والحس الامني ليفوتوا الفرصة على اعداء السلام والاستقرار.

ونسال الله ان يحفظهم ويحفظنا جميعا لما من شانه النهوض بالبنية التحتية وخاصة الطاقة الكهربائية وتأهيل الطرق وان يكون هذا من اولويات السلطة وقيادة المحافظة والمعالجة السريعة لها قبل دخول الشهر الفضيل.