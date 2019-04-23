وزير الأوقاف يشيد بدور قوات الأمن الخاصة في استقرار مأرب

أشاد وزير الاوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية, بمستوى الجاهزية والإعداد واليقظة العالية التي تتمتع به قوات الأمن الخاصة بمأرب وجهودها المبذولة في سبيل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار, ناقلا لهم تحيات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي، والحكومة الشرعية.

ولفت وزير الاوقاف والإرشاد , إلى ما تحققه قوات الأمن الخاصة من دور ملموس في تطبيع الحياة في المحافظة، والتصدي للمليشيات الحوثية الإنقلابية.

جاء ذلك خلال زيارته بمعية مدير أمن شرطة محافظة مأرب العميد عبدالملك المداني , اليوم , مقر قيادة قوات الأمن الخاصة بمأرب .

وقال الوزير:إننا نشاهد اليوم مصانع بطولية صنعت وتصنع أبطالاً لمواجهة أعتى إنقلاب مر بتاريخ اليمن، الذي تقوم به جماعة الحوثيين المرتهنة لإيران، ليؤكدون الولاء للنظام الجمهوري وللدولة الإتحادية وللقيادة السياسية الشرعية.

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وأضاف بان جماعة الحوثيين لا تؤمن بالسلام وليس لها عهد ولا ذمة، ويتجلى ذلك من خلال عدم تنفيذ الاتفاقيات الدولية ويمارسون التنصل المفضوح امام الجميع من أي التزامات واهمها تنفيذ القرار الأممي 2216 مما يضاعف من المعاناة الانسانية للمواطنين , مشيدا بدرجة الاستعداد واليقظة العالية التي يتمتع بها افراد الجيش والأمن في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز السكنية العامة .

ودعا الوزيرالقيادة الشرعية وقوات التحالف العربي لبذل المزيد من الدعم لهؤلاء الأبطال حتى يؤدوا مهامهم على أكمل وجه، شاكراً قوات التحالف وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية على وقوفهم ومساندتهم للشعب اليمني في كل الأصعدة.

بدوره عبر مدير أمن مأرب العميد عبدالملك المداني عن سعادته بزيارة الوزير لقوات الأمن الخاصة، والتي أتت بتكليف مباشر من رئيس الجمهورية ونائبه, مشيرا الى ما يتحلى به ابطال قوات الأمن الخاصة من معنويات وجاهزية قتالية في مواجهة أي نوع من التحديات التي تواجههم .

