العقيد يوسف باراس 'لليمن العربي': حضرموت تستقبل ذكرى التحرير بيقظة عالية

وفي مستهل حديثه 'لليمن العربي'، قال العقيد يوسف باراس: "أقدم تهنئتي لجميع قيادة ساحل حضرموت وعلى رأسهم الأخ اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، بمناسبة الذكرى الـ3 لتحرير ساحل حضرموت من عناصر الإرهاب في الـ 24 من إبريل".

وأشار العقيد يوسف باراس: " إلى أن هناك استعدادات أمنية كبيرة تعد لإستقبال هذه الذكرى العظمية التي لها مكانة في نفوس أبناء حضرموت خاصة وعموم أبناء الجنوب عامة ، وادعو كل الشرفاء المنتسبين في الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية الى اليقضة ورفع الجاهزية".

وتابع: "إن ما تشهده اليوم مديريات ساحل حضرموت من تطور وانجازات ملموسة بعد دحر الجماعات الارهابية منها ، بات يحقق حلم وآمال الكثير في شتى المجالات المختلفة، منها واهمها على سبيل المثال رسوخ الأمن والاستقرار والطمأنينة لكل ابناء ساحل حضرموت وساكنيها حيث أولت السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالاخ اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية، بالاضافة للاخ العميد منير كرامة التميمي مدير عام الامن والشرطة م.ح الساحل جل اهتماماتهم لرفع القدرات الامنية في كل المجالات".

واستطرد بالقول: "تم تزويد الوحدات الامنية بالآليات اللازمة لنشر الدوريات والقدرة على تنفيذ المهام بشكل سريع ، كما تم تزويدهم بالافراد وإكسابهم الخبرات عن طريق عقد دورات امنية لهم في كل التخصصات لإعادة الحياة الطبيعية لساحل حضرموت افضل من العهد السابق، إضافة الى انه وبعون الله تم فتح كلية الشرطة في هذا العام الحالي في مدينة المكلا وتم استقبال الافراد حاملي الشهادات الجامعية وإلحاقهم بالكلية".

ولفت العقيد يوسف باراس: "لقد شهدت مدينة المكلا تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الهامة لما فيه خدمة للمواطنين رغم الظروف الصعبة التي تعيشها حضرموت والجنوب عامة جراء الحرب في اليمن، ولكن بفضل الله ثم بتعاون وتكاتف ابناء ساحل حضرموت مع قيادة السلطة المحلية بقيادة الاخ محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اصبحت الاوضاع مستقرة وهناك الكثير من المشاريع الاستراتجية سوف تشهدها المحافظة ، كما أود ان أشير الى ان ابناء المكلا وحضرموت عامه لن يتهاونوا مع اي جماعة او اشخاص يحاولوا العبث بامن واستقرار حضرموت".

واختتم العقيد يوسف باراس حديثه مع 'الخليج 365' بالقول: " يسعدني ان اقدم شكري وتقديري العميق للاشقاء في دول التحالف العربي وعلى رأسهم السعودية والامارات على كل الجهود المبذولة وعلى الدعم السخي والمساعدات المتواصلة في جميع المجالات لحضرموت وبلادنا عامة".