الضالع ..الجيش والعمالقة يحبطون هجوم حوثي على القهرة في مريس واستمرار المعارك في بيت الشرجي

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عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" فوزي المريسي تمكنت قوات الجيش الوطني والعمالقة في مريس من كسر هجوم شنته المليشيات على مواقع القهرة شمال مريس وقال مصدر عسكري ان المواجهات خلفت قتلى حوثيون ما تزال جثث بعضهم مرمية حتى الان في السيلي ومحيط جبل وينان حتى الان

ياتي هذا بعد ساعات من مصرع عدد من المليشيات في قصف مدفعي لقوات الجيش والمقاومة الجنوبية استهدف تجمع للمليشيات بمحيط مدرسة بيت الشرجي غرب قعطبة بالضالع

وتستخدم مليشات الحوثي العديد من المدارس في القرى التي تسيطر عليها كثكنات عسكرية

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