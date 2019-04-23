شكرا لقرائتكم خبر عن في الكويت.. بائع بمحل ملابس نسائية فعلها مع مواطنة وتوسل إليها: “شو بدك، بدفعلك”! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقى رجال الأمن في الكويت القبض على بائع سوري يعمل في محل ملابس نسائية، بعدما أبلغت مواطنة كويتية عن تعرّضها لهتك العرض من قبله.

وأفاد مصدر أمني كويتي بأن مواطنة أبلغت رجال الأمن بأنها دخلت إلى محل لشراء بعض الملابس، حيث عرض عليها سوري بضاعته، إلا أنه سرعان ما تجرّأ عليها ولمس جسدها، وفوّتت الأمر لاعتقادها أن ما جرى حصل بالخطأ وخارج عن إرادة البائع، إلا أنه أعاد الكرّة وبدأ يتصرف بهستيريا وهو يتحسس أجزاء حساسة من جسدها، وسحبها خلف طاولة في المحل مُحاولاً النيل منها، وبدأ يردد (شو بدّك… بدفعلك)، ولم يتركها إلا بعد أن أطلقت صرخات الاستغاثة، الأمر الذي جعل السوري يشعر بالخوف فتركها.



وزاد المصدر أن الشاكية أخبرت رجال الأمن بأن المتهم استغل خلو المكان من المارة، وتحديداً بالقرب من محله فتصرّف معها بوقاحة، ولم يكتف بذلك بل توسّل لها وساومها للخضوع لرغباته الشيطانية بل وأغراها بالمال.وفق صحيفة “الراي”

وتم ضبط السوري وإحالته إلى المباحث الجنائية، حيث اعترف بالواقعة، وأقرّ بارتكاب تصرف مماثل مع وافدة.