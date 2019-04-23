شكرا لقرائتكم خبر عن ارسال تعزيزات ضخمة إلى يافع والانتقالي يعلن النفير العام واجتماع طارئ يصدر هذه القرارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دفعت قوات الحزام الأمني بمحافظة لحج بتعزيزات عسكرية إلى تخوم مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، فيما أعلنت مديرية الحد في يافع النفير العام لتعزيز قوات الحزام تحسباً لأي محاولة تقدم لمليشيات الحوثي صوب المديرية.

وأكد مصدر محلي بمحافظة البيضاء، وصول قوات عسكرية إلى مواقع قريبة من جبهة آل حميقان بمديرية الزاهر على الحدود الإدارية مع حد يافع أولى مديريات محافظة لحج.

وأضاف المصدر، إن قوات الحزام الأمني شرعت في استحداث مواقع وتحصينات ونصب نقاط تفتيش ونشر الآليات العسكرية في المنطقة.

من جانبها، أعلنت السلطة المحلية وقيادات المجلس الانتقالي والمجلس العسكري والمقاومة الجنوبية بمديرية الحد يافع، الأحد، النفير العام لتعزيز قوات الحزام الأمني المرابطة على تخوم محافظة البيضاء.

وفي بيان نشره المركز الإعلامي لمديرية الحد يافع خرج الاجتماع، الذي حضره قائد قوات الحزام الأمني بمحافظة لحج جلال الربيعي، بقرارات هامة أبرزها: إعلان النفير العام، وتجهيز المقاتلين لمساندة قوات الحزام الأمني والمقاومة والاستعداد لأي هجوم للمليشيات.

وفي الاجتماع أكد الربيعي أن "علاقتنا بأبناء البيضاء علاقات تاريخية تسودها المواقف المشرفة، وأننا معهم نواجه عدواً واحداً".

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وأضاف أن "ما تعانيه محافظة البيضاء يحز في نفوسنا، ولن نكون إلا معهم في مواجهة الظلم والبطش الذي يمارس عليهم".

وأشاد الربيعي ببطولات أبناء قبائل الحد ويافع والمقاومة الجنوبية في مواجهة الميليشيا الحوثية التي تمارس البطش والإجرام بحق أهلنا في البيضاء محاولةً جعلها نقطة انطلاق لمهاجمة الحدود الجنوبية، داعياً الجميع إلى الصمود والثبات لمواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية..

وكان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس قاسم الزبيدي الزبيدي، قال إن جماعة الحوثي تستفيد من رخاوة وتخاذل الجبهات التي تسيطر عليها قوات الشرعية وجماعة الإخوان للمغامرة في محاولات لتجاوز الحدود الشمالية إلى أراضي الجنوب، مؤكداً أن المجلس الانتقالي والمقاومة الجنوبية سيكونان داعمين لقوات محور يافع لمواجهة «أي مغامرة قد تفكّر بها مليشيا الحوثي الإيرانية».

وأشاد خلال لقائه، السبت، بقائد محور يافع عضو الجمعية الوطنية، العميد طيار عبدالعزيز المنصوري، بيقظة المقاومة الجنوبية وقوات الحزام الأمني وكل أبناء يافع واستعدادهم للدفاع عن يافع.

يذكر أن قبائل يافع بمحافظة لحج تتكون من عشرة مكاتب حربية وينقسم كلّ مكتب إلى (أرباع/أخماس/أسداس/ وأثمان) وتربطها مع قبائل مجاورة لها تابعة لمحافظة البيضاء بأحلاف قبلية لها جذور تاريخية.