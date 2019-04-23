شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالملك الحوثي يثني على "صالح" وهذا ماقاله عنه.. تفاصيل والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - اعترف زعيم مليشيا الحوثي، عبدالملك الحوثي بتلقي جماعت? صدمة وانتكاسة، عقب مقتل الرجل الثاني في الجماعة بضربة جوية للتحالف العربي. ً Advertisements وقال الحوثي في أول مقابلة تلفزيونية على قناة "المسيرة" التابع له، إن مقتل الصماد، كان حدثا مؤلما وصادما لأتباعه. وأضاف" المنطقة بكل?ا تش?د مخاضا عسيرا وأحداثا كبيرة مرتبطة بالتدخل الأمريكي والإسرائيلي في صناعة ?ذه الأحداث"... وفق قوله.

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