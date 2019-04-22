شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يصدر قراراً بترقية عدد من أفراد وضباط هذه المنطقة العسكرية (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير ركن عبدربه منصور هادي القرار الجمهوري رقم (47) لسنة 2019م بترقية عدد من أفراد وضباط المنطقة العسكرية الثانية لجهودهم في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والإستقرار في مديريات ساحل حضرموت . ورفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بخالص الشكر للرئيس ، مؤكداً أن هذه الترقيات تأتي في سياق احتفالات المحافظة بمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير مديريات ساحل حضرموت .

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