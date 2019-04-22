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توقعات بهطول أمطار غزيرة في اليمن على هذه المناطق

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عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة الى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من محافظات الجمهورية اليمنية خلال الـ24 ساعة القادمة .

وأوضح المركز في نشرته الجوية، أطلع “المشهد اليمني” على نسخه منها، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء مع هطول أمطار متوسطة الى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية من صعده شمالاً وحتى لحج جنوباً.

ونوه المركز الى امتداد حالة عدم الاستقرار إلى محافظات البيضاء، الضالع، ابين بصورة أخف نسبياً، مع احتمال تأثر أجزاء من محافظات الجوف، مأرب، شبوة خلال فترتي الظهيرة .

ونبه المركز المواطنين في تلك المحافظات إلى أخذ الاحتياطات اللازمة محذراً من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان ومجاري السيول، وكذا الانهيارات الصخرية في الطرقات والمنحدرات الجبلية ومن التدني في مدى الرؤية الافقية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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