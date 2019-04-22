شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. هذه ملكة جمال العرب لسنة 2019 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لم يثنِ حراك الجزائر والأحداث المتتابعة التي تشهدها البلاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجزائريين عن مشاركة صور ابنة بلدهم، سمارة يحيى، التي توِّجت بلقب ملكة جمال العرب لعام 2019.

حيث غصت مواقع التواصل بصور سمارة وبإطلالاتها المتميزة، خاصة التي عكست من خلالها أصالة التراث الجزائري، على غرار لباس الكاراكو العاصمي والزي القبائلي والشاوي.

ملكة جمال العرب سمارة يحيى بالزي العاصمي الجزائري

وأعلنت لجنة تحكيم مهرجان تتويج ملكة جمال العرب، برئاسة الدكتورة حنان نصر، السبت، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ملكة جمال الجزائر الأميرة سمارة يحيى ملكة جمال العرب لعام 2019.

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ونالت الفلسطينية لورين أمسيح لقب الوصيفة الأولى، أما الوصيفة الثانية فكانت من نصيب اللبنانية مريم كمون، بينما كانت الوصيفة الثالثة المغربية نبيلة عقيلي، فيما أخدت اليمنية نرمين الجعفري لقب الوصيفة الرابعة.

وحصدت ملكة جمال العرب بمصر يمنى سعيد، على لقب الفتاة المثالية، بينما حصلت ملكة جمال العرب، عراق شمس حميد، على لقب "ميس موديل".