شكرا لقرائتكم خبر عن قطيع من الضباع يهاجم موقعا للجيش في أبين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم قطيع من الضباع موقعاً للجيش، في محافظة أبين جنوبي البلاد، فقتل الجنود أحد أفراده وفر الباقي.



ونقلت وكالة "سبوتنيك الروسية"، عن مصدر عسكري قوله أن قطيعاً من الضباع اقتحم، الليلة الماضية، موقعاً للواء 115 مشاة في الجيش ، يتمركز على جبل بقرية أماجل التابعة لمديرية لودر شمال شرقي أبين.



وأضاف أن هجوم الضباع المفترسة دفع الجنود لإطلاق النار عليها، ما أدى إلى نفوق أحدها وإصابة آخر وهروب باقي القطيع.



وأشار إلى أن إطلاق حامية الموقع النار بكثافة، أثار حالة من الذعر لدى سكان القرية، ظناً منهم أن الموقع يتعرض لهجوم من تنظيم القاعدة الذي تنتشر عناصره في المديريات الوسطى من المحافظة.



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