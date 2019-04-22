عاجل : استعدادات عسكرية ضخمة في أهم جبهة .. وإعلان حاسم للرئاسة

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عدن - ياسمين التهامي - قال نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح ، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تستمر في مراوغتها ومماطلتها وتعنتها واستهتارها بالجهود الأممية الراعية للسلام ولم تقدم شيئاً سوى التمترس وحفر الخنادق والاستعداد لجولة حرب جديدة.





واكد الفريق علي محسن ،عزم الشرعية بقيادة هادي رئيس وبدعم التحالف بقيادة السعودية العمل على تحقيق السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

جاء ذلك خلال لقاء نائب الرئيس اليوم الاحد في الرياض بأعضاء الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة وبحضور المحافظ الدكتور حسن علي طاهر.

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واستمع نائب الرئيس إلى الجهود المبذولة وسير عمل الفريق بالتعاون مع ممثلي الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق الحديدة.

واستعرض علي محسن مع الفريق الحكومي التنازلات التي قدمتها الشرعية والمرونة التي أبداها الفريق بما من شأنه التعزيز من فرص السلام الذي يعتبر اتفاق الحديدة جزءاً منه.

وقدم الفريق الحكومي موجزاً عن عمل اللجنة والتنازلات التي قدمتها لإتاحة الفرصة لتنفيذ اتفاق الحديدة وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

كما أشاد نائب رئيس الجمهورية بجهود الفريق وحرصه على تنفيذ الاتفاق وتقديم خيارات من شأنها تحسين الوضع الإنساني لأبناء الحديدة