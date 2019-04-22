شكرا لقرائتكم خبر عن ‘‘ولي العهد’’ يتزوج حسناء سويدية .. شاهد جمالها الفاتن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقد أول أمس الجمعة قران ولي العهد الماليزي تنكو محمد فايز بتر على السويدية صوفي لويس جوهانسون وهي خريجة علم اجتماع ولغة إنكليزية وانتقلت لبريطانيا لتعمل مربية.

يأتي ذلك بعد أشهر قليلة على تنحي ملك ماليزيا عقب زواجه من فتاة روسية، وولي العهد الماليزي هو الشقيق الأصغر للملك السابق، السلطان محمد الخامس، الذي أصبح ملكا لماليزيا في ديسمبر 2016، إلى أن تنازل عن العرش في يناير 2019.

ودرست صوفي علم الاجتماع واللغة الإنكليزية ثم عملت مربية مقيمة – أوبير au pair– في بريطانيا.

وعقد القران في حفل زفاف خاص لم يزد فيه عدد الحضور على 300 شخص و أقيم في قصر قديم في حين ستمنح كل هدايا الزفاف إلى دور الأيتام ومنازل المتقاعدين والمنظمات الإنسانية غير الحكومية.

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ويطلب اليوم صاحب السمو الملكي من الناس الصلاة “لكي يبارك الله زواجه حتى دخول الجنة”، حسب ما أدلى به مصدر رسمي في قصر كيلانتان الملكي.

وكان ملك ماليزيا، السلطان محمد الخامس، قد استقال من منصب القائد الأعلى للبلاد، في 6 يناير الماضي، ما جعل الناس يتكهنون بوجود علاقة بين زواجه من ملكة الجمال الروسية وتنازله عن العرش، وخاصة بعد رفض مجلس الحكام الماليزيين تتويج زوجته، أوكسانا فوفودينا، ملكة، على الرغم من اعتناقها الإسلام.

وتقتضي التقاليد الملكية في ماليزيا تولي حكام الولايات مقاليد العرش بمنصب الملك لفترة 5 سنوات.

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