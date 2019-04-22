شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي سعودي بارز يكشف عن هروب وزير الداخلية في حكومة الحوثي عبر مطار عدن الدولي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اتهم الاعلامي السعودي البارز ومدير التحرير الأسبق لصحيفة عكاظ عبدالله العريفج، المجلس الانتقالي بتهريب قيادي في جماعة الحوثي عبر مطار عدن الدولي.
وقال العريفج في تغريدة له على تويتر رصدها (مانشيت) تلقيه معلومات عبر مصادر خاصة بأن وزير داخلية الحوثي عبدالحكيم الماوري تم تهريبه من اليمن عبر مطار عدن الى الأردن بجواز سفر مزور يتبع شخص قاسم العنشلي من محافظة الضالع.
العريفج أكد أن عملية التهريب تمت بالتنسيق مع أبوعلي الحضرمي المقرب من رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي.
مؤكدا بأن ثالوث الخيانة والسلاح والقات هم من دمر اليمن.
اتهام العريفج بعلاقة المجلس الانتقالي بجماعة الحوثي لم يكن الأول من النخب السعودية حيث سبق أن كشف الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي السعودي المعروف سليمان العقيلي وجود خيوط اتصال بين الحوثيين والمجلس الانتقالي برعاية إيرانية.
العقيلي أكد في حوار متلفز على فضائية (سهيل) الاسبوع وجود خط إمداد لتهريب الاسلحة للحوثيين من جنوب اليمن وتحديدا يتم انزالها بحرا قبالة ميناء (بير علي) في محافظة شبوة الجنوبية، ثم يتم شحنها برا الى صنعاء عبر محافظة البيضاء وسط اليمن والواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
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