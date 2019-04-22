شكرا لقرائتكم خبر عن هذ ه هي أول محافظة يمنية ستضيء شوارعها العامة بالطاقة الشمسية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر محلي في محافظة مارب ان السلطة المحلية تعمل حاليا على مشروع انارة الشوارع العامة في مدينة مارب

واكد المصدر قوله ان محافظة مارب ستكون أول محافظة يمنية ستضيء شوارعها العامة بالطاقة الشمسية

مضيفا ان العمل حاليا يجري لنصب 350 عمود انارة في عدد من شوارع المحافظة .



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