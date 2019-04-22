شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة.. الحوثيون يفجرون جسر (الوطيف) ويقطعون طريق إب قعطبة بشكل نهائي.. ومئات الشاحنات عالقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجرت مليشيات الحوثي أحد الجسور المهمة على الطريق بين محافظتي إب والضالع وتسببت بتوقف كلي لحركة السير للمركبات والشاحنات.



وقالت مصادر محلية ل"المصدر أونلاين" إن مليشيا الحوثي فجرت في وقت مبكر من فجر اليوم الإثنين جسر "الوطيف" الواقع جوار جبل "حمك" في الخط الرابط بين محافظة إب والضالع.



وبحسب المصادر فإن تفجير جسر الوطيف من شأنه التسبب بتوقف حركة السير في الخط الرابط بين محافظات عدن الضالع وإب وصنعاء خصوصا توقف كامل الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وبضائع للتجار في أغلب المحافظات الشمالية، حيث سبق وأن فجرت المليشيا جسر الحقب جنوب دمت وقطعت خط قعطبة دمت صنعاء وتحولت حركة السير عبر محافظة إب منذ نوفمبر الماضي.



ولا تزال عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والسلعية عالقة منذ مساء أمس في الخط العام بمديرية قعطبة وسط مناشدات بوضع حد لمعاناتهم وإيجاد حلول تجنبهم تبعات الأحداث والمواجهات التي تشهدها مديرية قعطبة بين القوات الحكومية والحوثيين.